Cheio de ciúmes, Miguel deixa Santiago a sangrar

Há 3h e 42min

Em «Morangos com Açúcar», Santiago (Rui Pedro Silva) ensina Olívia a jogar padle contra Miguel (Vicente Gil) e Gabi (Margarida Corceiro). O filho mais velho de Simão (Pedro Teixeira) fica ruido de ciúmes e atira-lhe com a bola no nariz, deixando-o a sangrar.