Há 2h e 7min

Em «Queridos Papás», Roberto (Paulo Pires) está em choque com a revelação de Nando ser seu filho, com Xavier (Tiago Teotónio Pereira) a dizer que só soube há pouco tempo disso e decidiu esconder aquilo a Roberto para não o perturbar ainda mais. Nando fica ainda mais revoltado com Roberto, acusando-o de se ter andado a aproveitar da sua mãe. Roberto fica a sentir-se mal, com Mia a dizer que o ajuda a ir para a cama.