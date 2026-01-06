Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) ficou confuso com a pergunta de Alice (Mafalda Marafusta) e tenta perceber porque motivo procura um mecânico com aquelas características. Alice não sabe bem o que dizer e pede a Cris para falarem em privado. Ela explica-lhe que é casada e tem um filho, mas nisto Bruno (João Arrais) chega com um carro muito velho, que faz muito barulho e interrompe a conversa. Alice percebe que Bruno também trabalha ali e tem a mesma idade que Cris, por isso qualquer um pode ser o pai do seu filho adotado. Cris e Bruno ficam em choque.
Choque em «Amor à Prova»: «O meu filho é adotado e tenho a certeza que um de vocês é o pai»
Há 1h e 22min