Christine Fernandes fala de como o filho 'odiava' os paparazzi: «No Brasil, ser filho de famosos é muito chato»

No «Goucha», recebemos a atriz Christine Fernandes, que dá vida a 'Regina' em «Cacau». A nossa convidada fala-nos do seu papel de mãe e os desafios que isso acarreta, nomeadamente, lidar com a passagem do tempo. Com 20 anos e a viver nos Estados Unidos da América, a atriz que se cria um filho para o «mundo», e tece largos elogios ao jovem. A atriz explica porque é que não é fácil ser-se filho de celebridades no Brasil.