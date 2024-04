Christine Fernandes fala de um 'mundo superficial' em que se vive: «O ator precisa de ter seguidores...»

Há 3h e 6min

No «Goucha», recebemos a atriz Christine Fernandes, que dá vida a 'Regina' em «Cacau». A nossa convidada fala-nos da sua perspetiva sobre Portugal e os portugueses, e salienta as diferenças entre as desigualdades existentes no Brasil e Portugal a nível social, económico e cultural. Depois, a atriz fala-nos do facto do mundo dos atores e da televisão estar diferente, pelo facto de vivermos num 'mundo da superficialidade e do imediatismo', e justifica.