Há 3h e 4min

No «Goucha», recebemos a atriz Christine Fernandes, que dá vida a 'Regina' em «Cacau». A nossa convidada fala-nos das diferenças entre gravar novelas no Brasil e Portugal, visto que esteve a gravar aqui a novela de sucesso da TVI: «Não importa a magnitude, importa a qualidade», revela. A atriz fala-nos das reações do público que tem recebido na rua.