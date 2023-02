Cinha Jardim acusa Bárbara Parada de mentir: «Se queria o bem dele, não vinha denegrir a imagem do Miguel e incentivar ao ódio!»

Há 3h e 22min

No «Dois às 10», a comentadora entre numa discussão acesa com Cláudio Ramos por ambos discordarem acerca do final da relação da casa que se formou na casa do «Big Brother».