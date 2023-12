Cinha Jardim declara-se a Nuno Graciano no dia em que seria o seu aniversário- «Estejas onde estiveres, sei que estás connosco»

Hoje às 10:34

No «Dois às 10», Cinha Jardim, amiga e colega de Nuno Graciano, manda um beijinho à família do ex-apresentador, que faria hoje anos. Nuno Graciano morreu aos 54 anos. Estava internado com prognóstico reservado, depois de um AVC. Foi encontrado no chão, fechado numa casa de banho pública, tendo sido levado para o Hospital de Cascais.

Nuno Graciano foi comentador de reality shows da TVI no Dois às 10, ao lado de Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco. Enviamos força para a família e amigos mais próximos do Nuno Graciano e um grande beijinho para os filhos.

Recorde que homenageamos Nuno Graciano no Dois às 10, com alguns ex-concorrentes do Big Brother Famosos 2, edição em que participou: Miguel Azevedo, Tanya, Melão, Bernardo Sousa e Fernando Semedo. Em conversa com estes convidados, grandes amigos de Nuno, Cláudio Ramos recordou um telefonema que o ex-apresentador lhe fez, em que demonstrou estar triste por não ter oportunidades no mundo da televisão: «O Nuno estava triste (...) Estava a procurar um novo rumo». Saiba tudo:

«Todos os dias ele acordava com essa tristeza» comentou Fernando Semedo, sobre o sonho da televisão que Nuno Graciano sempre teve, mas que acabou demasiado cedo. Miguel Azevedo também falou do assunto, dizendo que sentia que Nuno usava uma capa de alegria e felicidade, para esconder o trauma e a mágoa pelo afastamento da televisão. Veja o momento:

Num momento muito delicado, todos ficaram comovidos ao recordar o eterno «tio careca», mas foi com uma pergunta de Cláudio Ramos (o que lhe diriam agora, se tivessem oportunidade), que Miguel Azevedo desabou em lágrimas: «Quero que saibas que te amo muito (...) Devia-o ter abraçado muito mais». Veja o momento:

Veja a emotiva despedida de Alice Alves a Nuno Graciano, em direto.