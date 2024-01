Há 1h e 22min

No «Dois às 10», Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Cláudio Ramos fala-nos da postura de Miguel Vicente para com Carlos Sousa, e do facto de este não ter certas atitides para com este concorrente e Cinha Jardim reage: «Achas que ele tem medo do Carlos?».