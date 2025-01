Cinha Jardim revela conversa com herdeiro de Marco Paulo: «Eu perguntei e ele disse...»

Há 3h e 32min

No «Dois às 10», Eduardo Ferreira, mais conhecido por Dudu, tem estado nas bocas do mundo desde que foi noticiado que é um dos herdeiros de Marco Paulo e tem enfrentado vários rumores que dão conta de um alegado romance com o cantor.

Porém, garante que um relacionamento amoroso entre os dois "é mesmo descabido". O bombeiro dos Sapadores de Braga quer seguir o caminho da política e ser presidente da junta de freguesia da aldeia dele.

Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam a notícia.