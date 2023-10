Há 3h e 39min

No Dois às 10, comentamos os preparativos para o casamento de Infanta Maria Francisca, com Luísa Castel-Branco, Alberto Miranda e Cinha Jardim. Revelamos detalhes sobre o bolo do casamento, a ser dado a todos os convidados, que vai ter 150 quilos, 250 ovos e 60 quilos de açúcar e de nozes.