Cinha Jardim sobre acusações feitas a João Moura Caetano: «Agora está na moda chamar de manipulador»

No «Dois às 10», no segmento das conversas de café, Cinha Jardim comenta as acusações feitas a João Moura Caetano por parte da ex-companheira e atriz Luciana Abreu. A atriz, apresentadora e cantora acusou o ex-namorado de ser «controlador» e «traidor». Ele que recentemente tem sido notícia após ser pública a separação da artista Luciana Abreu. O toureiro, não querendo explorar muito o assunto, reagiu às acusações da artista: «As atitudes ficam para quem as tem».

João Moura Caetano nasceu numa família ligada à tauromaquia. Vive numa herdade em Monforte e tem uma relação muito próxima com a mãe, a sua maior confidente. Desde miúdo que demonstrou a vontade em ser toureiro e aos 9 anos realizou a sua primeira corrida na praça de touros em Monforte. Rapidamente se tornou a sua grande paixão e começou a sua carreira de sucesso a nível nacional e além-fronteiras.