Há 1h e 55min

No «Dois às 10», Ágata Castro ficou com o sonho de ser mãe... desfeito. Aos 32 anos, descobriu que o companheiro e ela própria tinham problemas que a impediam de engravidar. A nossa convidada foi então submetida a uma cirurgia, em que pensava que iria ajudá-la depois a engravidar, mas as coisas não correram como planeado, e foi-lhe retirado todo o sistema reprodutor.