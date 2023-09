Ciumento, Xavier faz tudo para estragar a reputação de Matias

Ontem às 23:00

Matias (José Fidalgo) explica a Xavier (Tiago Teotónio Pereira) que só levou Elsa para sua casa por que ela estava tão embriagada que nem se lembrava de onde morava. Xavier continua sem acreditar em Matias, dizendo furioso que ele não tinha o direito de roubar-lhe a rapariga que gosta.

Marta está a gravar para o seu podcast, falando sobre o caso de Lucas (Santiago Salsa), que viu os pais separarem-se por a mãe ter arranjado uma namorada. Lucas corta de imediato a emissão a dizer não querer falar dos seus pais. Marta diz a Guida (Rita Nascimento) que Lucas só está a agir assim por estar a ser preconceituoso.

Simão (Pedro Sousa) conta aos amigos que vai mudar-se para o Brasil, dizendo precisar de recomeçar a sua vida de novo. Xavier não consegue conter-se a atacar Matias por ter dormido com Elsa. Matias não aguenta mais e decide sair do grupo dos amigos no WhatsApp. Sai, deixando cair a pen vermelha sem dar conta. Xavier também se zanga e sai do grupo, assim como Simão, que diz que aquele grupo já não faz sentido. Jaime (Fernando Pires) fica como único membro do grupo.

Simão fica alarmado por Angelina (Marisa Cruz) e Sílvia (Sara Prata) lhe dizerem que Beni (Luísa Guanilho) anda a roubar coisas, com Angelina a dizer que aquilo pode significar que Beni não quer ir viver para o Brasil e deixar os amigos. Simão fica apreensivo.

Ema (Catarina Rebelo) liga para Xavier a perguntar-lhe se Matias deixou caída na pizzaria uma pen, dizendo que aquilo tem informações que o podem prejudicar muito na empresa.

Matias diz a Carocha (Pedro Rovisco) que Xavier não merece o que ele está a fazer por Roberto (Paulo Pires). Matias repara em Sofia, com Carocha a dizer-lhe que ela é filha de Rafael. Matias vai apresentar-se a Sofia, com ambos a ficarem de imediato a olharem-se com interesse.

Simão olha atónito para Maurício (Miguel Bogalho) a avisá-lo que vai vender a sua quota da Madgi, dizendo não querer continuar na empresa quando ele se vai embora para o Brasil, avisando o amigo que ele já devia saber que ele ferve em pouca água.

Rafael pede a Bárbara (Madalena Brandão) que lhe digitalize uns documentos, ficando um momento na receção. Xavier entra e diz a Rafael querer dar-lhe uma coisa que envolve Matias, passando-lhe a pen para a mão. Rafael olha-o intrigado.

Jaime tenta acompanhar Rita (Diana Nicolau) e Alice (Mafalda Marafusta) a andar de bicicleta, mas não consegue, ficando para trás. Uma porta de um carro abre-se de repente e Jaime estampa-se no chão.

Simão explica a Sílvia que uma das razões de ter decidido ir para o Brasil foi por ter sido ameaçado por Paulo (Bruno Madeira). Sílvia deixa cair as suas coisas ao chão, nervosa, com Simão a ficar espantado quando vê que ela tem um teste de gravidez na mala.

Xavier nega atrapalhado a Ema ter encontrado a pen de Matias, dizendo que veio ali à procura dele. Bárbara também vê Xavier, que sai apressado dizendo não saber de Jaime. Bárbara estranha.

Angelina, vendo Sílvia em sarilhos, disfarça a Simão que aquele teste de gravidez é para ela.

Graça (São José Correia) critica irritada Paulo por ter ido ameaçar Simão e com isso ter precipitado a que ele decidisse mudar-se para o Brasil, avisando que o denuncia à polícia mesmo que isso signifique prejudicar-se a si própria se Simão se mudar com as suas netas. Paulo fica apreensivo.

Rafael vê preocupado o conteúdo da pen que culpabiliza Matias de receber dinheiro por fora da empresa.

Sofia faz queixas de Rafael a Matias a dizer que ele só pensa na sua carreira e não tem pejo em espezinhar quem lhe faz frente, tendo sido para lhe dar uma lição que tentou tramá-lo com a história do assédio. Sofia diz a Matias ter simpatizado com ele, beijando-o. Matias hesita por momentos, mas acaba por corresponder. Matias interrompe estar com Sofia para atender chamada de Ema a dizer-lhe que a pen continua sem aparecer. Ema disfarça a fúria na chamada por Carocha lhe dizer que Matias deve estar neste momento enrolado com Sofia, a filha de Rafael. Ema faz vingativa uma chamada para os bombeiros a dizer haver um incêndio em casa de Matias.

Bárbara sai disparada a dizer a Ema que Camila tentou atropelar Jaime.

Paulo vai colocar um aparelho de escuta na mala de Sílvia, ficando surpreso por ver um teste de gravidez. Sílvia volta a entrar a pedir a Paulo que deixe Simão em paz. Paulo finge-se indignado por Sílvia achar que ele seria capaz de algum ato criminoso contra Simão ou as filhas, saindo disparado. Sílvia fica hesitante.

Matias continua envolvido com Sofia quando os bombeiros batem à porta a dizer terem recebido um aviso sobre um incêndio naquela casa. Matias nega haver algum problema. Sofia diz a Matias ter de ir andando por precisar de apoiar a sua mãe, dizendo que Rafael quer deixá-la sem nada no divórcio. Matias esboça ar satisfeito com aquela informação.

Rafael diz a Manuela tê-la chamado ali por terem-lhe chegado às mãos documentos que provam que Matias anda a receber dinheiro por fora da empresa. Manuela fica em choque.

Nando (Diogo Fernandes) olha tenso para Mia (Filipa Pinto) a acusá-lo de ter plantado a droga no quarto de Roberto (Paulo Pires) para o tramar por não aceitar que eles estejam juntos.

Camila auxilia Jaime, que fica em choque quando Guida lhe diz que foi ela quem abriu a porta do carro de repente quando o viu passar. Jaime diz a Camila para se afastar dele, chateado.

Elsa assevera a Xavier que Matias não lhe tocou com a ponta de um dedo ontem, tendo inclusivamente ido dormir para o sofá para ela poder ficar na sua cama. Elsa empurra Xavier para a rua, irritada com a conversa. Xavier fica aflito por ter prejudicado Matias quando ele afinal não teve nada com Elsa.