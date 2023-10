Ciúmes na relação de David Carreira e Carolina Carvalho?

Hoje às 11:03

No «Cristina e David, a conversa», o artista admite que tem muitas fãs e conta como a companheira Carolina Carvalho lida com isto. David Carreira recorda momento em que os dois choraram num momento comovente que envolve o primeiro do filho dos dois, Lucas Carreira.