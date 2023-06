Há 1h e 58min

Em «Para Sempre», Clara (Inês Castel-Branco) desabafa com Beatriz (Sara Prata) que se sente culpada do acidente de Lourenço (Pedro Sousa) porque tiveram uma discussão para ele se desintoxicar e ele esteve no Soajo e devia querer falar com ela. Desabafa que quis desistir de tudo porque nunca deixou de gostar de Pedro (Diogo Morgado), mas não se perdoa se acontecer algo a Lourenço. Magda (Maya Booth) vem a chegar e ouve.