Hoje às 11:41

No Dois às 10, conhecemos Clara Afonso, que é o rosto de uma vida de sofrimento. No corpo traz marcas deixadas pela violência doméstica que sofreu e na alma, as dores pelas quais nenhuma mãe quer passar. Com apenas um ano de vida, a filha de Clara foi diagnosticada com um tumor na barriga, que acabou por lhe levar a bebé.