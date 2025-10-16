Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Clarice ajuda Jorge a salvar o casamento: «A Laura é que é tua mulher»

Há 53 min
Clarice ajuda Jorge a salvar o casamento: «A Laura é que é tua mulher» - TVI

Em «A Protegida», Jorge foi ter com Clarice e quer contar-lhe o que se passou com Laura, mas Clarice está numa enorme excitação para contar o que se passou no bar e mostrar o vídeo que fez. Clarice conta que Óscar foi algemado e levado. Jorge diz que Laura lhe contou que beijou Óscar e que precisa de tempo para pensar no que quer para a sua vida. Jorge quer dormir ali para pensar na vida, mas Clarice não deixa e diz-lhe que tem de ir lutar pelo seu casamento. Clarice lembra que Óscar foi preso e provavelmente Laura nunca mais vai querer olhar para a cara dele, por isso Jorge tem de lutar por Laura.

Mais Vistos

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Secret Story
Ontem às 16:06
1

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Secret Story
27 set, 16:39
2
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

Secret Story
Ontem às 18:31
3

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
Ontem às 13:10
4

Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Secret Story
Ontem às 19:34
5

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»

V+ TVI
Ontem às 14:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

Secret Story
Ontem às 16:06

Carla ia receber o transplante que lhe mudava a vida quando ouviu o pior diagnóstico: «Pensei que seria o meu fim»

Dois às 10
Ontem às 14:39

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Novelas
Ontem às 16:04

O dia do parto tornou-se num pesadelo: «Vi a minha filha ser retirada num lençol branco»

Dois às 10
Ontem às 12:20

Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa

Secret Story
Ontem às 14:29

Portuguesa que poucos conhecem torna-se notícia mundial. E é pelos melhores motivos

V+ TVI
Ontem às 15:42

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 22min

Vera declara-se a Inês e Dylan não disfarça as expressões faciais

Secret Story
Há 1h e 35min

A entrevista exclusiva a André Ventura na íntegra

Entrevista exclusiva
Há 2h e 56min

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

Secret Story
Há 1h e 58min

Dylan magoado com Vera, após descobrir que gosta de Inês: «Impossível estar comigo e gostar de outra pessoa»

Secret Story
Há 1h e 40min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:03
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda - 16 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 18 min

A Protegida: Chamada com Paz deixa Margarida destroçada

A Protegida
Há 38 min

A Protegida: JD e Jorge em troca acesa de ameaças

A Protegida
Há 41 min

A Protegida: Virgílio alicia Aruna a experimentar droga com ele

A Protegida
Há 48 min

Clarice ajuda Jorge a salvar o casamento: «A Laura é que é tua mulher»

A Protegida
Há 53 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 22min
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

Novelas
Ontem às 09:34

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Novelas
Ontem às 11:02

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
Ontem às 13:10

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Novelas
Ontem às 12:53

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

Novelas
Ontem às 08:56