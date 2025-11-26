Em «A Protegida», Diana recebe um casal que fez uma reserva. Surpreende-se quando olha para a cara deles, pois conhece-os. Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) ficam em choque ao verem Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) sentados a uma mesa e por as terem convidado para jantar com eles. Clarice e Jorge revelam que são os novos donos do café Vilalobos. Laura e Mariana ficam muito perturbadas.
Clarice e Jorge deixam Laura estupefacta: «Comprámos a fábrica hoje»
Há 2h e 51min