Clarice e Mónica atacam Aruna: «Tu és nojenta. Os teus pais é que têm razão»

Há 1h e 8min

Em «A Protegida», batem à porta com fúria e Aruna (Noua Wong) acha que pode ser Virgílio (Diogo Morgado). Do outro lado estão Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica (Catarina Nifo), furiosas com o que Aruna fez a Gonçalo (João Bettencourt). Aruna não entende e Clarice explica-lhe que Gonçalo descobriu que ela esteve a pousar nua para Virgílio, enquanto ele estava à sua espera para viajarem. Aruna sente-se muito culpada e Sanjay (Mário Oliveira) fica desiludido.