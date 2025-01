Clarice pensava ter um sócio, mas descobriu que a ex-mulher deste ficou com a sua parte do negócio

Hoje às 14:54

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Sociedade secreta».

Clarice é dona de um dos mais requintados da zona de Cascais. Recentemente, foi surpreendida com uma oferta de compra da parte do negócio. Tudo parecia correr bem até que surge uma surpresa que deixou a empresária num ataque de nervos.

Clarice recorda que o ex-marido de Midete foi o responsável por se tornar sócio. Depois de tudo processado, informou o comprador que ficava com metade do restaurante. Contudo, esta compra foi feita durante o divórcio com a mulher e nas partilhas, acabou por doar à ex-mulher, Midete.

Agora, é Midete que ficou com a metade do restaurante de Clarice, que não considera viável e, por isso, quer que a doação a Midete seja anulada.