Clarice suspeita de Óscar: «E o seu cargo, qual é que é aqui?»

Há 1h e 56min

Em «A Protegida», O pai do lutador dá indicações ao filho sobre o ponto fraco de Gonçalo (João Bettencourt). Incentiva-o a atacar aí e não ter pena dele. Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica (Catarina Nifo) chegam para assistir ao combate. Clarice estranha que Óscar (Joaquim Horta) esteja ali outra vez. Ele diz que gostou do outro combate e decidiu começar a praticar. Clarice está cada vez mais desconfiada. O pai do lutador dá indicações ao filho sobre o ponto fraco de Gonçalo. Incentiva-o a atacar aí e não ter pena dele. Clarice e Mónica chegam para assistir ao combate. Clarice estranha que Óscar esteja ali outra vez. Ele diz que gostou do outro combate e decidiu começar a praticar. Clarice está cada vez mais desconfiada.