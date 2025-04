Há 23 min

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) liga a Virgílio (Diogo Morgado) a combinar para se encontrarem. Depois recebe uma sms do chantagista, a dizer-lhe que Laura está com ele. Clarice pensa no valor que deve pedir a Jorge, em troca da mulher. Clarice quer 500mil, mas depois reconhece que é muito e pede só 100mil.