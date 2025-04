Cláudia Lopes manteve a idade do marido em 'segredo': «O meu pai só descobriu no dia do casamento»

Há 11 min

Cláudia Lopes é uma referência do jornalismo desportivo em Portugal. Em fevereiro de 2024, recordamos a sua carreira, que durante muitos anos foi na TVI, e conhcemos a sua história de vida. A nível pessoal, Cláudia Lopes vive uma relação feliz com o pai do seu único filho, companheiro de vida mais novo e, sem revelar a idade, admitiu que algumas pessoas só descobriram mais tarde: «O meu pai só descobriu no dia do casamento»