Cláudia Raia assume a sua fé: «Nossa Senhora de Fátima é minha confidente, falo com ela todos os dias»

Há 3h e 53min

No «Dois às 10», Cláudia Raia partilha a sua devoção por Nossa Senhora de Fátima. A atriz brasileira, que se considera ecuménica e espiritualista, assume que a sua fé é muito importante para si, e que visita Fátima com regularidade.Cláudia Raia recorda o momento em que partilhou com os seus filhos mais velhos a decisão de ser mãe novamente. A atriz brasileira confessou que os seus filhos questionaram a sua decisão de ter mais um filho.