Cláudia Raia em conversa emotiva sobre envelhecimento e aceitação: «Preparo-me todos os dias para ser eu»

Há 3h e 51min

No «Dois às 10», Cláudia Raia partilha a sua experiência com o envelhecimento e a pressão social em relação à imagem. A atriz reflete sobre a importância da aceitação e do amor próprio, destacando a terapia e o cuidado com o corpo como ferramentas essenciais na sua jornada. Cláudia Raia aborda ainda o desafio de recuperar a forma física após a gravidez e como lida com os comentários negativos sobre a sua aparência.