No «Dois às 10», Cláudia Raia, numa conversa descontraída e sem pudores, partilha abertamente com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira alguns detalhes da sua vida íntima, revelando possuir 17 vibradores. A atriz demonstra grande à-vontade ao abordar o tema, gerando gargalhadas e boa disposição no estúdio.