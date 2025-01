Cláudia Raia sobre o tabu da menopausa: «Falar sobre isso é estar velha»

Hoje às 17:00

Cláudia Raia, um dos maiores nomes da representação brasileira, regressa a Portugal num momento especial da sua vida e carreira. Com 58 anos, a atriz, que também é bailarina e uma referência no teatro musical, continua a reinventar-se, provando ser uma artista versátil e apaixonada pela sua arte. Está no nosso país para apresentar a peça “Menopausa”, que estreia no próximo dia 29 de Janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e irá percorrer o país depois de ter sido mãe aos 56 anos.