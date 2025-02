Cláudia recorda o choque de saber o diagnóstico da doença da filha: «Foi terrível. Andei revoltada com Deus»

Há 42 min

No Goucha, conversamos com Cláudia, uma mãe com medo do futuro da filha, que sofre de autismo severo. Aos dois anos, Mafalda foi diagnosticada com autismo severo e epilepsia, uma revelação que abalou profundamente Cláudia e o marido. “Quando disseram que a minha filha era autista, fiquei muito revoltada. Sou católica, mas coloquei a minha fé em causa e questionei Deus”, confessa.