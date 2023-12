Cláudia tem um passado marcado por traumas: «Quando tinha seis anos, fui violada por um vizinho»

Há 2h e 2min

No «Dois às 10», Cláudia Magalhães conta que a infância que teve marcou toda a sua vida. Foi mãe pela primeira vez aos 16 anos e que não foi planeado. Diz ainda que, no dia do parto, não tinha ninguém ao lado. Revela que passou por outras relações que não deram certo e que chegou mesmo a descobrir que tinha sido traída no último mês de gravidez. Cláudia desvenda que foi violada e que isso influenciou a pessoa que é hoje.