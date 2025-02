Há 43 min

No Goucha, conversamos com Cláudia, uma mãe com medo do futuro da filha, que sofre de autismo severo. À medida que Mafalda cresce, a força dos pais começa a não ser suficiente para lidar com as crises. “Ainda tenho forças para segurar a Mafalda, mas começa a ser difícil”, admite Cláudia.