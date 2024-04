Cláudio Ramos abriu o coração a Manuel Luís Goucha: «Agradeço, todas as noites, o que me está a acontecer!»

Hoje às 15:14

Cláudio Ramos abriu o coração a Manuel Luís Goucha numa entrevista bastante intimista. O apresentador falou sobre o lançamento do seu livro, o «Rapaz». Cláudio Ramos falou da relação conturbada com o pai, que já faleceu, e explicou que este nunca viu a sua homossexualidade com bons olhos. Sobre o sucesso que alcançou, Cláudio Ramos confessou: «Nunca esperei que estivesse aqui». A conversa terminou com umas bonitas palavras de Cláudio Ramos dirigidas a Manuel Luís Goucha