Há 3h e 47min

No «Dois às 10», pai e filha tiveram um acidente de mota, Inês recorda que pensou que o pai ia morrer. Abelo ficou com a perna esquerda amputada e Inês perdeu dois dedos do pé esquerdo. Cláudio Ramos elogia a força e superação da família após acidente traumático.