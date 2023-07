Cláudio Ramos «bate pratos» para banda filarmónica e maestro responde: «Fomos enganados...»

Ontem às 19:42

No «Goucha - Especial Festas de Verão», a Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Cultura de Pinteus começa a tocar com apoio do apresentador que cria um momento divertido.