Cláudio Ramos com data de nascimento errada? - Apresentador revela confusão no seu registo

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilhou uma curiosidade sobre a sua data de nascimento. O apresentador nasceu no dia 11 de novembro, mas no seu bilhete de identidade consta o dia 10. Cláudio explicou que, na altura do seu nascimento, era dia da independência de Angola, e que não se registavam pessoas nesse dia. O seu pai acabou por registá-lo com a data errada. Cristina Ferreira e os restantes apresentadores reagiram com surpresa e humor à história.

Saiba mais em TVI Player