Cláudio Ramos comete gaffe em direto: «Não era isto que eu queria dizer...»

Há 1h e 14min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um avô que abusou e violou as netas 881 vezes. O homem de 78 anos foi condenado a 16 anos de prisão. Os crimes aconteceram ao longo de 11 anos e as vítimas eram caladas pela avó e companheira do pedófilo. A psicóloga Vera de Melo fala de um livro que aborda esta temática e os sinais que alertam para o abuso sexual e violação. Cláudio Ramos mostra-se indignado com a pena de 16 anos, pois acha que deveria ser de 25.