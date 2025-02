Hoje às 11:21

No «Dois às 10», Maria Lurdes Diniz, mãe de Joana Diniz, comenta a sua visão sobre as votações no programa. A convidada aborda a questão da organização dos votos e expressa a sua preocupação com a crescente formação de grupos, questionando a sua legalidade e transparência. A mãe de Joana afirma que o que conta é o voto individual de cada pessoa. Saiba mais em TVI Player