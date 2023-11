Cláudio Ramos conta que falou com Maria Botelho Moniz: «Ouvi o coração da criança»

Hoje às 12:51

No Dois às 10, Cláudio Ramos revela que falou ao telefone com Maria Botelho Moniz, já depois desta ter saído temporariamente do programa para ter o bebé. Cláudio ouvi o coração daquele que é o primeiro filho de Maria e Pedro Bianchi Prata.

Maria está quase a tornar-se mamã, podendo acontecer a qualquer momento. Já completou nove meses de gravidez e a felicidade aumenta! Cristina Ferreira assumiu o lugar de Maria nas manhãs da TVI, enquanto a apresentadora está a viver o seu maior sonho pessoal: ser mãe.