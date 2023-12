Há 3h e 23min

No «Dois às 10», assistimos a imagens da gala de ontem à noite do Big Brother, nomeadamente de um conflito entre Francisco Monteiro, Márcia e Joana, do momento em que acusaram Zaza de fazer manipulação positiva. Cláudio Ramos critica a postura de Zaza e Márcia. Zé Lopes critica a postura de Joana. Veja tudo aqui.