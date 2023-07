Cláudio Ramos deixa Lúcia envergonhada: «Houve festa à noite?»

Há 2h e 4min

No «Dois às 10», o apresentador admite querer saber mais do que aconteceu após Lúcia e Bruno, de «Casamento Marcado», subirem ao altar e partilharem um «Sim» e o que foi o primeiro beijo do casal.