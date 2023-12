Há 40 min

No «Goucha», «Especial Natal», recebemos Bernardo Sousa e Bruna Gomes. Bernardo Sousa é um dos concorrentes da nova edição de «Dança com as Estrelas» e no seguimento da conversa, Bruna Gomes fala sobre um passo de dança e faz uma demonstração brilhante com Cláudio Ramos.