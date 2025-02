Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutem caso insólito: jogador troca namorada pela sogra!

Há 2h e 37min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutiram o caso peculiar de um jogador de futebol que terminou o relacionamento com a namorada para namorar com a sogra. Gerou-se um debate divertido entre os apresentadores sobre relacionamentos com sogras e a dinâmica familiar envolvida em tais situações. Cláudio Ramos recordou uma novela brasileira em que a história também tinha acontecido.

