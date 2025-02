Cláudio Ramos e Cristina Ferreira em gargalhadas com Sandrina: «Código 0000»

Há 1h e 19min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira divertem-se com as mais recentes peripécias de Sandrina no programa. Cláudio elogia a espontaneidade e autenticidade de Sandrina, enquanto Cristina brinca sobre alguns dos seus comentários mais caricatos. A conversa flui num tom leve e descontraído, com ambos os apresentadores a concordarem que a naturalidade de Sandrina é uma das suas maiores qualidades, e que a concorrente não está a forçar comportamentos para se destacar no programa.