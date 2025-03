Cláudio Ramos e Cristina Ferreira incrédulos com encontro de Cinha Jardim com a rainha Sofia

Há 3h e 33min

No «Dois às 10», a vida amorosa da Rainha Sofia continua a ser tema de conversa. Após anos de especulação e sofrimento, a possibilidade de um novo romance para a rainha tem gerado diversas opiniões. Cinha Jardim recordou um encontro casual com a Rainha Sofia em Londres: «Eu encontrei-a, imagina-me tu». A conversa explora a possibilidade de a rainha ter encontrado um novo amor, com alguns a questionarem se este «namorico» é bem visto pelos filhos, especialmente por Felipe VI. No entanto, há quem defenda que a rainha merece ser feliz e encontrar um companheiro nesta fase da vida. A amizade da rainha com este senhor já era conhecida, com alguns a afirmarem que «já se dizia antes que ela tinha em Londres um amigo». A diferença de idade entre os dois também é um tema abordado, com alguns a brincarem com a situação. Será que a Rainha Sofia encontrará a felicidade ao lado deste novo companheiro, ou as pressões familiares e o seu estatuto de rainha emérita impedirão este romance? Saiba mais em TVI Player