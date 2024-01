Cláudio Ramos e Joana Bastos das «Senhoritas» dançam juntos ao som de «Sabão Em Pó»!

Há 56 min

No «Dois às 10», Joana Bastos das «Senhoritas» fala da sua colaboração com a Padaria Requinte e Adelaide Cunha. Fala da esta relação com este projeto fora da música. Cláudio Ramos não resiste, puxa a cantora e dão uns passos de dança ao som do sucesso «Sabão em Pó».