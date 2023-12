Cláudio Ramos elogia recente conquista de Georgina Rodriguez: «Ela reinventou-se»

Hoje às 10:19

Nas «Conversas de Café» do Dois às 10, Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz falam de Georgina Rodríguez, que volta a estar nas bocas do mundo. A mulher do futebolista Cristiano Ronaldo está no topo de uma lista dos 500 espanhóis mais influentes do ano, sendo assim considerada a personalidade mais influente de Espanha.

Também comentámos a mais recente polémica vivida entre Luciana Abreu e o ex-companheiro João Moura Caetano. Luciana quer processar o toureiro, por este ter alegadamente contratado uma empresa de mudanças para retirar todos os bens que tinha da artista e apresentadora na sua herdade em Monforte, mas estes chegaram “riscados”. Cinha Jardim reagiu a este tema: «Não percebo porque ela põe todos os ex-namorados em tribunal». Perceba tudo:

