Cláudio Ramos emociona-se com desespero de família e deixa apelo: «Ficaram sem nada, precisam de tudo»

Há 3h e 31min

No «Dois às 10», Hugo Ponte fala do sofrimento de não conseguir sentir o abraço da mulher e dos filhos, devido às lesões do acidente de viação que sofreu. Cláudio Ramos emociona-se fazendo um apelo a quem estiver disposto a ajudar.