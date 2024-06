Cláudio Ramos entra em desacordo com Cristina Ferreira e atira: «Os homens são egoístas»

Há 2h e 39min

No «Dois às 10», ouvimos os testemunhos das mães Jéssica Dias e Filipa Bexiga. Ficaram com uma depressão pós-parto depois da segunda gravidez. Jéssica deixou de comer durante 11 dias e Filipa começou a ficar com manchas e marcas pelo corpo todo. Ambas tiveram ataques de pânico e pensaram que iam morrer. Depois de serem diagnosticadas com a depressão, Jéssica e Filipa viram as suas relações a terminar e a ficarem com dois filhos pequenos nos braços, enquanto lutavam contra o próprio psicológico. Em estúdio, Jéssica recorda o facto do marido a ter deixado, após esse mesmo diagnóstico de depressão. Após esse relato, Cláudio Ramos reage e Cristina Ferreira discorda. Cláudio Ramos afirma que os «homens são egoístas», e Cristina diz que os «sentimentos do homem são desvalorizados».