Há 3h e 21min

No «Dois às 10», recordamos a história de Agostinho, que tem uma doença que o deixou acamado, cego, sem consegui falar ou comer alimentos sólidos. Carina explica as dificuldades financeiras que a família atravessa e termina com o Cláudio Ramos a prometer uma Playstation a Martim, filho do casal. O nosso apresentador deixa um recado às pessoas que rodeiam a família.