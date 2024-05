Há 2h e 11min

No «Dois às 10», os nossos comentadores analisam detenção de José Castelo Branco. O socialite foi detido pela GNR, com um mandado emitido pelo DIAP de Sintra, para ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, enquanto se dirigia se para o estúdio do programa para uma entrevista.